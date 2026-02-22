Σύρραξη στο Γκρίζλις-Χιτ: Ο Σκότι Πίπεν Jr κυνήγησε τον Γκάρντερ επειδή τον έσπρωξε από πίσω – Δείτε βίντεο

Σύρραξη προκλήθηκε στον αγώνα των Μέμφις Γκρίζλις με τους Μαϊάμι Χιτ, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Αφορμή αποτέλεσε το σπρώξιμο που έκανε Μάιρον Γκάρντερ των Χιτ στον Σκότι Πίπεν Jr των Γκρίζλις, μετά από τρίποντο του δεύτερου.

Αφού σηκώθηκε όρθιος, ο Πίπεν Jr κυνήγησε τον αντίπαλό του και τον χτύπησε.

Στον καβγά μπήκαν, τότε, και άλλοι παίχτες με τους διαιτητές και τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

«Νομίζω ότι ήταν κάπως φτηνό χτύπημα. Με χτύπησε από σημείο που δεν τον έβλεπα, οπότε σκέφτηκα ότι ήταν μια αδύναμη κίνηση. Απλά σκέφτηκα ότι ίσως χρειαζόταν μια αγκαλιά στην άλλη άκρη του γηπέδου» είπε μετά το τέλος του αγώνα ο Πίπεν Jr.

Ο καβγάς έφερε την αποβολή και των δύο παιχτών με τους Χιτ να κερδίζουν 136-120.