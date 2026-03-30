Super League: Το πρόγραμμα του Άρη για τις θέσεις 5-8 στα playoffs – Οι ημέρες και ώρες των αγώνων
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των αγώνων για τις θέσεις 5-8 στα πλέι οφ της Stoiximan Super League, με τον Άρη να κάνει πρεμιέρα στη Λειβαδιά στις 16:00 το μεσημέρι τις Κυριακής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8:
Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής
Κυριακή 05/04/26
16:00: Λεβαδειακός – Άρης
17:00: Βόλος – ΟΦΗ
Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/04/26
18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:30: Άρης – Βόλος
Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής
Κυριακή 03/05/26
17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
17:00: ΟΦΗ – Άρης
Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής
Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
17:00: Βόλος – Λεβαδειακός
Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής
Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής
Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
17:00: ΟΦΗ – Βόλος