Super League: Το πρόγραμμα του Άρη για τις θέσεις 5-8 στα playoffs – Οι ημέρες και ώρες των αγώνων

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των αγώνων για τις θέσεις 5-8 στα πλέι οφ της Stoiximan Super League, με τον Άρη να κάνει πρεμιέρα στη Λειβαδιά στις 16:00 το μεσημέρι τις Κυριακής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8:

Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 05/04/26

16:00: Λεβαδειακός – Άρης

17:00: Βόλος – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/04/26

18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:30: Άρης – Βόλος

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 03/05/26

17:00: Λεβαδειακός – Βόλος

17:00: ΟΦΗ – Άρης

Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 17/05/26

17:00: Άρης – Λεβαδειακός

17:00: ΟΦΗ – Βόλος

