Σοβαρό επεισόδιο καταγγέλλει η ΑΕΚ: “Επίθεση από 50 κουκουλοφόρους που φώναζαν Ολυμπιακός”

THESTIVAL TEAM

H «Ένωση» αντιμετώπισε τον Οδυσσέα στο Μοσχάτο για την 16η αγωνιστική της Α΄ κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Το τελικό σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι το 1-1, ωστόσο η αναμέτρηση στιγματίστηκε από ένα επεισόδιο που έγινε στις κερκίδες, όπως κατήγγειλε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα οι «κιτρινόμαυροι» αναφέρουν στην ανακοίνωση τους ότι 50 κουκουλοφόροι μπήκαν στην κερκίδα ανενόχλητοι φωνάζοντας «Ολυμπιακός» και στη συνέχεια 10 φίλοι της ΑΕΚ κατευθύνθηκαν προς τα εκεί και χτύπησαν μερικούς από αυτούς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ καταγγέλλει την τραμπούκικη επίθεση περίπου 50 κουκουλοφόρων, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας μας με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι χούλιγκαν εισήλθαν ανενόχλητοι στην κερκίδα, φωνάζοντας «Ολυμπιακός», κατευθύνθηκαν αμέσως στο σημείο, όπου κάθονταν περίπου 10 φίλοι της ΑΕΚ και γρονθοκόπησαν μερικούς εξ αυτών. Αμέσως μετά αποχώρησαν εξίσου ανενόχλητοι.

Η ΑΕΚ απαιτεί να διερευνηθεί ΑΜΕΣΑ το εν λόγω περιστατικό και να βρεθούν οι ένοχοι! Ήδη, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αλλά και όσοι είχαν την ευθύνη να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Αποτελεί όνειδος σε όσους το επέτρεψαν.

Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα αλλά και της Εισαγγελίας Πειραιώς ανεξάρτητα από τις δικές μας ενέργειες.

Αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και εμείς ως ΑΕΚ δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μαγαριστεί από τραμπούκους».

ΑΕΚ Καταγγελία

