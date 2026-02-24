Σε ελεύθερο τηλεοπτικό κανάλι το Θέλτα-ΠΑΟΚ

Ο ΑΝΤ1την Πέμπτη 26Φεβρουαρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση για τη νοκ αουτ φάση των Play–offsτου UEFA Europa League ανάμεσα στη Θέλτα και τον ΠΑΟΚ.

Μία δύσκολη αποστολή έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ για να κατορθώσει να προκριθεί στη φάση των «16» του UEFA Europa League. Ο Δικέφαλος θα προσπαθήσει να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, μέσα στην έδρα της Θέλτα στην Ισπανία. Το γκολ του Γερεμέγεφ κράτησε ζωντανή την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα επιστρέψει στον πάγκο μετά από την τιμωρία του στον πρώτο αγώνα, όπως και ο Γιώργος Γιακουμάκης, αντίθετα δεν θα είναι διαθέσιμος ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς και οι τραυματίες Τάισον, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Λόβρεν.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για δεύτερη φορά φέτος στο Βίγκο, καθώς οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά στις 2 Οκτωβρίου για τη 2η αγωνιστική της LeaguePhase με τους γηπεδούχους να επικρατούν τότε με 3-1. Η Θέλτα παρότι δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, έχει αναρριχηθεί στην 6η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος, όμως ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πως μπορεί να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο και να παλέψει για την πρόκριση.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/footballκαι στο ΑΝΤ1+ θα είναι οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στο Βίγκο, Μανώλης Σφακάκης και Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Θωμάς Μίχος θα μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

Στις 24:00, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από την Ισπανία. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, που θα σχολιάσει τους αγώνες του ΠΑΟΚ, αλλά και του Παναθηναϊκού στην Τσεχία.

Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν με τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη να μεταφέρει όλα όσα έχουν συμβεί, καθώς και όλα τα γκολ της βραδιάς από το UEFA Europa League και το UEFA ConferenceLeague.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.