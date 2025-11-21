ΠΑΟΚ: Σήμερα η συνεδρίαση της ΕΕΑ για την επικύρωση του deal με Μυστακίδη – Νέα εποχή για τον “δικέφαλο”

Ιστορική μέρα μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ αφού αναμένεται εντός της ημέρας η συνεδρίαση της ΕΕΑ για την έγκριση της αλλαγής στην ιδιοκτησία του “δικεφάλου” με νέο ιδιοκτήτη τον Τέλη Μυστακίδη.

Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά περνά σε νέα εποχή, στην εποχή του Τέλη Μυστακίδη. Η επικύρωση της μεταβίβασης αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΕΕΑ για να ολοκληρωθεί η αλλαγή της ιδιοκτησίας του μπασκετικού τμήματος της ομάδας..

Xαρμόσυνα μαντάτα και στο μέτωπο του ποδοσφαίρου για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο συνεργασίας, που του παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) από την ΠΑΕ, για τη Νέα Τούμπα.