ΠΑΟΚ: Νίκη και παραμονή στην κορυφή θέλει ο “Δικέφαλος” κόντρα στον Πανσερραϊκό

Το εμπόδιο του Πανσερραϊκού καλείται να ξεπεράσει απόψε ο ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Οι “ασπρόμαυροι” μετά το εμφατικό 4-1 κόντρα στην ΑΕΛ μεσοβδόμαδα στην Τούμπα, θέλουν άλλη μία νίκη στο πρωτάθλημα που θα τους εδραιώσει για μία ακόμα αγωνιστική στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την άλλη ο Πανσερραϊκός ο οποίος δεν έχει μπει καλά στο πρωτάθλημα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ με πολλές απουσίες, ελπίζοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Nova Sport Prime.