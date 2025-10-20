MENOY

ΠΑΟΚ: Αναβλήθηκε η ψηφοφορία για τη Νέα Τούμπα μετά από διακοπή του ΔΣ – Πότε θα γίνει η νέα συνάντηση

THESTIVAL TEAM

Ένας απρόσμενος ανθρώπινος παράγοντας οδήγησε σε διακοπή του διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που συζητούσε πάνω στους όρους του μνημονίου, που θα προταθεί στην ΠΑΕ, αναφορικά με την κατασκευή του γηπέδου της νέας Τούμπας.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το metrosport.gr, ο υπεύθυνος του υγρού στίβου-αναπληρωτής πρόεδρος, Γιώργος Νικολαΐδης, είχε λιποθυμικό επεισόδιο, ευτυχώς χωρίς περαιτέρω συνέπειες για την υγεία του.

Μεταφέρθηκε στην οικεία του, από άλλους συμβούλους της διοίκησης και η συνεδρίαση του ΔΣ διεκόπη για το απόγευμα της Τετάρτης.

Το θέμα, που κυρίως απασχολούσε, είναι ποια ημερομηνία θα πρέπει να μπει ως καταληκτική για την παρουσίαση οικονομικών εγγυήσεων από την πλευρά του επενδυτή που θα αναλάβει να κατασκευάσει τη Νέα Τούμπα, κάτι που θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό.

Απόδειξη και το γεγονός ότι όσοι σύμβουλοι είχαν προλάβει να μιλήσουν είχαν δώσει την δική τους πρόταση για ημερομηνία. Η μία είναι η 31η Δεκεμβρίου που έχει ήδη αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, ενώ υπήρχαν και άλλες προτάσεις με πιο πιθανή ως εναλλακτική την 30η Ιουνίου.

