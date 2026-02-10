ΠΑΟΚ: Αφαιρέθηκε το cube από το Παλατάκι – Αλλάζει εικόνα το γήπεδο του Δικεφάλου

Σε μια σημαντική αλλαγή στην εικόνα του PAOK Sports Arena προχώρησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία αφαίρεσης του cube από την οροφή του κλειστού της Πυλαίας.

Η απόφαση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ είχε ληφθεί το προηγούμενο διάστημα και οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, με τις οθόνες να αποτελούν πλέον παρελθόν από το γήπεδο του Δικεφάλου. Η εικόνα της οροφής του PAOK Sports Arena είναι πλέον διαφορετική, σηματοδοτώντας μια νέα αισθητική φάση για την έδρα του ΠΑΟΚ.

Από την αναμέτρηση της Τετάρτης (11/2, 17:30) απέναντι στην Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup, οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα εικόνα του γηπέδου, το οποίο παρουσιάζεται πλέον χωρίς το χαρακτηριστικό cube που κυριαρχούσε στο κέντρο της οροφής.