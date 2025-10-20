MENOY

ΠΑΕ Άρης: Εγχειρίστηκε με επιτυχία ο Μιχάλης Βοριαζίδης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό περνά στο παρελθόν για τον Άρη, που αρχίζει σταδιακά να κινείται στους ρυθμούς του επόμενου αγώνα κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σήμερα οι παίκτες της ομάδας βρέθηκαν στο γήπεδο και προπονήθηκαν σε δύο γκρουπ.

Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε, επίσης, ότι ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ (οι Ούρος Ράτσιτς και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν τα προγράμματά τους).

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τετάρτη (22/10).

Η μεθαυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της ερχόμενης Κυριακής με τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχή επέμβαση. Εν αναμονή των λοιπών εξετάσεων για να είναι το συντομότερο δυνατό κοντά μας».

ΠΑΕ Άρης

