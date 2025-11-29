MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός στο Μαρόκο πέταξε σπάτουλα στον αγωνιστικό χώρο, στην αναμέτρηση της Ραμπάτ με την Αλ Αχλί – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η αναμέτρηση της ΑΣ ΦΑΡ Ραμπάτ με την Αλ Αχλί στο Μαρόκο, για τη δεύτερη αγωνιστική του CAF Champions League, στιγματίστηκε από την κίνηση οπαδού της πρώτης ομάδας, να πετάξει μια σπάτουλα στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, και με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται έξω από την περιοχή των αντιπάλων τους, οι παίκτες της ομάδας έγιναν στόχος των οπαδών της ΑΣ ΦΑΡ. Ένας οπαδός πέταξε ένα κοφτερό αντικείμενο, συγκεκριμένα μία σπάτουλα στόκου, την οποία οι παίκτες της Αλ Αχλί μάζεψαν άμεσα.

Οι παίκτες των γηπεδούχων προσπαθούσαν να πάρουν αυτή τη σπάτουλα και να την κρύψουν, κάτι το οποίο απέτυχαν να κάνουν, καθώς μετά από πολλή προσπάθεια ένα μέλος της Αλ Αχλί ύψωσε το χέρι του για να τη δείξει.

Υπήρξε σύρραξη ανάμεσα στους ανθρώπους των δύο ομάδων, ενώ πετάχτηκαν και πολλά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Η πλευρά της Αλ Αχλί έχει σκοπό να κάνει επίσημη καταγγελία στην CAF, προκειμένου το περιστατικό να διερευνηθεί περισσότερο, ειδικότερα για το πως το αιχμηρό αντικείμενο πέρασε από τον έλεγχο του γηπέδου.

Αυτό το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αφρική, με πολλούς ανθρώπους πλέον να ανησυχούν για την κατάσταση στο Μαρόκο, το οποίο θα φιλοξενήσει σε λιγότερο από ένα μήνα το Copa Africa (Κύπελλο Εθνών Αφρικής).

Μαρόκο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Εξοργισμένος ο Δημήτρης Παπανώτας: “Ποιοι είναι αυτοί που κολλάνε ταμπέλες; Τη λέξη bi δεν την έχει ακούσει ο κόσμος;”

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μετά την απειλή για βόμβα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες μπορούν να είναι extra ερεθιστικές για εμάς τους αλκοολικούς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η Επαρχιακή Οδό Δρυμού – Λητής

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: “Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν εκείνη και εμένα”, αποκάλυψε ο δικηγόρος της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Φωτιά στη Λαμία: Απεγκλώβισαν ηλικιωμένη μέσα από το σπίτι της – Δείτε βίντεο