Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Ισόπαλο το ντέρμπι, μπορούσε και τη νίκη ο αποδεκατισμένος Δικέφαλος

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής της 24ης αγωνιστικής. Σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου καταγράφηκαν και οι πιο σημαντικές ευκαιρίες οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που θα τους έδινε τη νίκη, με τους τερματοφύλακες αλλά και τις άμυνες να κρατούν το μηδέν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Χαμένα τετ α τετ από Γερεμέγεφ και Κωνσταντέλια, για τον Δικέφαλο των πολλών απουσιών. Πρόβλημα και με Ζίβκοβιτς, ο οποίος αντικαταστάθηκε λίγο πριν την έναρξη από τον Μπιάνκο.

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που απείλησε πρώτη. Στο 3ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Χατσίδη, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε άμεσα, στο 5’, όταν ο Μάρτινς έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Νασιμέντο προσπάθησε με κοντινή προβολή να σκοράρει, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 7’ ο Γκαρθία δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να καταλήγει κόρνερ. Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε, με την επόμενη αξιόλογη στιγμή να έρχεται στο 23’, σε φάση που ο Μάρτινς επιχείρησε ένα άτσαλο σουτ.

Ο Γερεμέγεφ σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία

Ο Ολυμπιακός πλησίασε ξανά στο γκολ στο 26ο λεπτό. Έπειτα από γέμισμα του Μπρούνο ο Τσικίνιο πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα πέρασε ξυστά από την εστία. Δύο λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι εκείνο το σημείο: ο Σάντσες έσπασε το οφσάιντ και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Γερεμέγεφ, όμως ο Σουηδός, απέναντι από τον Τζολάκη, έστειλε την μπάλα άουτ, σπαταλώντας ένα μεγάλο τετ α τετ.

Το κακό σουτ του Νασιμένο από την καρδιά της περιοχής στο 36′, ήταν η τελευταία αξιοσημείωτη φάση του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ανέβηκε και οι δύο ομάδες δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες. Στο 54’ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απειλήσει με γέμισμα του Μπάμπα προς την περιοχή, όμως ο Μπρούνο απομάκρυνε έγκαιρα μέσα από τη μικρή περιοχή πριν προλάβει να μπει στη φάση ο Χατσίδης.

Κωνσταντέλιας-Ελ Κααμπί δεν χρίστηκαν σκόρερ σε τετ α τετ

Η μεγαλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 66ο λεπτό. Ο Τάισον έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Κωνσταντέλια, ο οποίος πλάσαρε τον Τζολάκη, όμως ο Πιρόλα έσωσε την τελευταία στιγμή τον Ολυμπιακό, διώχνοντας την μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή. Σχεδόν αμέσως μετά, στο 67’, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν: ο Ελ Κααμπί έκανε δυνατό αριστερό σουτ, με τον Τσιφτσή να αποκρούει εντυπωσιακά με το ένα χέρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Ταρέμι δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Στο 69’ λίγο έλειψε να σημειωθεί αυτογκόλ για τον ΠΑΟΚ, όταν ο Σάντσες προσπάθησε να απομακρύνει μέσα από τη μικρή περιοχή και η μπάλα πέρασε επικίνδυνα δίπλα από την εστία. Ένα λεπτό αργότερα ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 72’ ο Πιρόλα δοκίμασε κι εκείνος με το κεφάλι χωρίς επιτυχία.

Στο 77’ ο Τσιφτσής πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση σε τετ α τετ με τον Ελ Κααμπί, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του και στο 78’ ο Ποντένσε επιχείρησε σουτ που κόντραρε στον Κεντζιόρα και κατέληξε κόρνερ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ρέτσος δοκίμασε το πόδι του από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

MVP

Ο Δημήτρης Χατσίδης πρόσθεσε στο ενεργητικό του ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση. Τον αισθάνθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ ήταν άψογος και στα αμυντικά του καθήκοντα.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Μαρτίνεθ δεν κλήθηκε να αποφασίσει για κάποια δύσκολη φάση. Έβγαλε από το τσεπάκι του μόλις δύο κίτρινες κάρτες, στους Ρέτσο και Μιχαηλίδη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (80′ Σιπιόνι), Νασιμέντο (66′ Ποντένσε), Τσικίνιο (66′ Ταρέμι), Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ (76′ Μεϊτέ), Ζαφείρης (81′ Καμαρά), Μπιάνκο (65′ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (65′ Τάισον), Χατσίδης (81′ Ντεσπόντοφ), Γερεμέγεφ.

Πηγή: metrosport.gr