Ο Τζόλης σέρβιρε δύο ασίστ και η Άρσεναλ κέρδισε με 3-0 τη Σίτι στον τελικό του Community Shield

Καλύτερο επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της Άρσεναλ δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ο Χρήστος Τζόλης.

Ο Έλληνας εξτρέμ ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών των «κανονιέρηδων» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield, μοιράζοντας δύο ασίστ και βάζοντας τη δική του υπογραφή στην κατάκτηση του τροπαίου, με την Άρσεναλ να κατατροπώνει τους «πολίτες» με 3-0.

Με το πόδι στο γκάζι η Άρσεναλ και με τον Τζόλη να… σερβίρει

Η Άρσεναλ μπήκε στο παιχνίδι με το πόδι πατημένο στο γκάζι και χρειάστηκε μόλις 24 δευτερόλεπτα για να πάρει το προβάδισμα. Ο Λιούις-Σκέλι πέρασε εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση στον Ρικάρντο Καλαφιόρι, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Ντοναρούμα και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 1-0.

Ο Τζόλης αγωνίστηκε από την αριστερή πλευρά της επίθεσης και από τα πρώτα λεπτά έδειξε ιδιαίτερα δραστήριος. Στο 10′ δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση με γύρισμα από τα αριστερά, ενώ γενικότερα έψαχνε συνεχώς χώρους για να απειλήσει και να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Σίτι.

Η μεγάλη στιγμή του ήρθε στο 28′. Ο Μάρτιν Έντεγκαρντ βρήκε τον Έλληνα διεθνή στην αριστερή πλευρά και εκείνος, με κεφαλιά, έστρωσε ιδανικά την μπάλα στον Κάι Χάβερτς. Ο Γερμανός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, χαρίζοντας στον Τζόλη την πρώτη του ασίστ σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ο Έλληνας εξτρέμ συνέχισε να βρίσκεται μέσα στις περισσότερες επικίνδυνες επιθέσεις των «κανονιέρηδων». Μάλιστα, λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους συμμετείχε σε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, τροφοδοτώντας τον Χάβερτς, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς τον Έντεγκαρντ, με τον Νορβηγό να μην καταφέρνει να βρει στόχο.

Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα και δημιούργησε τις δικές της στιγμές, με τον Ράγια να επεμβαίνει απέναντι στον Χάλαντ και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Η Άρσεναλ, ωστόσο, πήγε στα αποδυτήρια έχοντας τον απόλυτο έλεγχο και προβάδισμα δύο τερμάτων.

Δεύτερη ασίστ και… υπογραφή Τζόλη

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως ακριβώς είχε ολοκληρωθεί το πρώτο: με τον Τζόλη να πρωταγωνιστεί. Στο 48′ ο Έλληνας άσος πήρε την μπάλα από αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα και διάβασε εξαιρετικά την κίνηση του Έντεγκαρντ μέσα στην περιοχή. Τον τροφοδότησε την κατάλληλη στιγμή και ο αρχηγός της Άρσεναλ ολοκλήρωσε τη φάση για το 3-0.

Ήταν η δεύτερη ασίστ του Τζόλη στο παιχνίδι, σε μία εμφάνιση που μετέτρεψε το πρώτο επίσημο ματς του με την Άρσεναλ σε μία βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει. Ο Έλληνας διεθνής δεν περιορίστηκε μόνο στη δημιουργία των δύο τερμάτων, αλλά είχε ενεργό ρόλο στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του, έδωσε ένταση στην αριστερή πλευρά και πίεσε ψηλά την άμυνα της Σίτι.

Με την Άρσεναλ να έχει βάλει από νωρίς τις βάσεις για την επικράτηση, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και έφτασε στην κατάκτηση του Community Shield με 3-0!

Για τον Τζόλη, όμως, η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τους «κανονιέρηδες» μέτρησε δύο ασίστ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και συνδύασε το ντεμπούτο του με τρόπαιο, πραγματοποιώντας ένα ιδανικό ξεκίνημα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.