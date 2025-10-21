MENOY

Ο ΠΣΑΠΠ επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον Μιχάλη Βοριαζίδη μαζί με τον Δημήτρη Πέλκα και τον Μίλος Ντέλετιτς

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης διαγνώστηκε με εξεργασία στα γεννητικά όργανα και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας του.

Ο ΠΣΑΠΠ πήρε μία υπέροχη πρωτοβουλία και επισκέφτηκε τον νεαρό ποδοσφαιριστή, μαζί με τον Δημήτρη Πέλκα και τον Μίλος Ντέλετιτς.

Ο στόχος της παρουσίας του Δημήτρη Πέλκα, που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ και του Μίλος Ντέλετιτς, που φοράει τη φανέλα του Ηρακλή, ήταν για να δείξουν ότι το «ποδόσφαιρο σημαίνει αλληλεγγύη», όπως είναι και ο τίτλος του μηνύματος του ΠΣΑΠΠ.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΣΑΠΠ:

«Ποδόσφαιρο σημαίνει αλληλεγγύη!

Αντιπροσωπεία του ΠΣΑΠΠ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο, Γιώργο Μπαντή και τον υπεύθυνο ποδοσφαίρου ανδρών, Βασίλη Παπαδόπουλο, επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη. Μαζί τους ήταν ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, και ο Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή, σε μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης του Συνδέσμου.

Ο ΠΣΑΠΠ και οι ποδοσφαιριστές πρόσφεραν στον Μιχάλη συμβολικά δώρα, του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση και του μετέφεραν ότι ο Σύνδεσμος θα βρίσκεται στο πλευρό του για ό,τι χρειαστεί. Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Μιχάλης Ούτσιος και τον Ηρακλή ο Team Manager, Στέλιος Μαραγκός. Αντίπαλοι για 90 λεπτά, μια γροθιά σε κάθε δυσκολία».

