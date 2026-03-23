Ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική Ελλάδας

Ο έμπειρος χαφ της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, αποφάσισε να σταματήσει από την Εθνική ομάδα με τον Γιοβάνοβιτς να τον ευχαριστεί.

Τέλος εποχής για τον Μάνταλο στην Εθνική ομάδα καθώς ο μέσος της ΑΕΚ (που είναι γεννηθείς το 1991) αποφάσισε να αποσυρθεί με τον κόουτς Γιοβάνοβιτς να τον ευχαριστεί για την προσφορά του. Ο Πέτρος Μάνταλος, νυν παίκτης της ΑΕΚ. έχει γεννηθεί στην Κομοτηνή και κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών από τον Ρανιέρι ανήμερα των γενεθλίων του, τον Αύγουστο του 2014.

Σε ηλικία σχεδόν 18 ετών έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία με τη SKODA Ξάνθη. Με τη φανέλα της θρακιώτικης ομάδας αγωνίστηκε συνολικά πέντε σεζόν, προτού πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, και το καλοκαίρι του 2013 δοκιμάστηκε στο διεθνή ανταγωνισμό σε συλλογικό επίπεδο εναντίον της Λίνφιλντ και της Σταντάρ Λιέγης στα προκριματικά του Europa League. Ο Πέτρος Μάνταλος έχει αγωνιστεί στην Εθνική Ελπίδων, με την οποία έκανε ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο του 2011 σε αγώνα με αντίπαλο την Κύπρο.