Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε story για τον Αντρέα Τετέι με τραγούδι του Light: “Δεν άφησε τις συνθήκες να τον καθορίσουν”

Ο Ανδρέας Τετέι είναι το πρόσωπο των ημερών στο ελληνικό ποδόσφαιρο -αλλά και αθλητισμό- κάτι που αναγνωρίστηκε και από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας, πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στη γαλανόλευκη κόντρα στην Σκωτία, ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση με τη Λευκορωσία και παράλληλα έφτασε και σε ένα ιστορικό “σκαλοπάτι”. Ο Ανδρέας Τετέι έγινε ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει το βραβείο Player Activism στα Merit Awards της FIFPRO.

Ο πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού τιμήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO για τη δράση του και τη συμμετοχή του σε καμπάνιες για την ενημέρωση κατά του ρατσισμού, όντας πρότυπο για κάθε παιδί.

Ο Ανδρέας Τετέι γνώρισε την αποθέωση στα social media, με αρκετούς διάσημους να “υποκλίνονται” σε αυτά που έχει πετύχει. Μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11), ο “Greek freak” έκανε μία σειρά από stories στο Instagram, με τον νεαρό επιθετικό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε τις δηλώσεις του Τετέι -με τις οποίες ανέφερε ότι θέλει να κάνει υπερήφανη τη μητέρα του- αλλά και τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη και είχε την ασίστ στο γκολ του Καρέτσα (για το 2-0 της Ελλάδας κόντρα στην Σκωτία).

Παράλληλα -χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία του Έλληνα επιθετικού- έγραψε το μήνυμα “Ο Ανδρέας Τετέι από την Κυψέλη δεν άφησε τις συνθήκες να τον καθορίσουν. Τώρα, φοράει τη γαλανόλευκη”.

Σαν μουσικό “χαλί’ σε αυτή την ανάρτηση, χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Light.