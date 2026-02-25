O Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας μετά τον τραυματισμό του αδερφού του

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ είναι η νέα προσθήκη στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, καθώς ο τραυματισμός του αδερφού του Ναζ, τον έφερε ως… δικλείδα ασφαλείας στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο του παιδιού του και η Νάπολι δεν έχει ανάψει το “πράσινο φως” για να αγωνιστεί στο Ελλάδα-Μαυροβούνιο, παρά τη μεγάλη προσωπική επιθυμία του παίκτη, να ενισχύσει την Εθνική μπάσκετ.

Καλού κακού έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε στη “γαλανόλευκη” και τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ώστε αν δεν βγει άκρη με την ιταλική ομάδα, να αγωνιστεί αυτός ως “νατουραλιζέ” για την Ελλάδα στο παράθυρο της FIBA.