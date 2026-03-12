MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκος Ζήσης για Άρη: Στόχος είναι να παίξουμε στην Euroleague ή στο NBA Europe

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης Betsson τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στο Eurocup, χωρίς να καταφέρει να συνεχίσει στη διοργάνωση και ο Νίκος Ζήσης σε συνέντευξη που έδωσε στο Euro Insiders τόνισε ότι ο στόχος για το μέλλον είναι η παρουσία στη Euroleague ή στο NBA Europe.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Ζήσης αναφέρθηκε στους στόχους του Άρη Betsson για το μέλλον, οι οποίοι κυρίως είναι να αγωνιστούν σε διοργάνωση από το… πάνω ράφι, δηλαδή ή στη Euroleague ή στο NBA Europe. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί το μπάτζετ των Θεσσαλονικέων.

«Στόχος είναι η παρουσία της ομάδας σε Euroleague ή NBA Europe. Το αρχικό πλάνο που μοιράστηκε ο ιδιοκτήτης και το μάνατζμεντ είναι να βρεθούμε στο 4ο ή 5ο χρόνο σε Euroleague ή ΝΒΑ Εurope. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι πιο εξειδικευμένο, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι οι δυνατές βλέψεις που έχουμε.

Είναι μια δυνατή διοργάνωση, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, πάνω σε αυτό δουλεύουμε και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να το πετύχουμε βήμα-βήμα. Θέλουμε να είμαστε σε 3-4 χρόνια από τώρα».

ΚΑΕ Άρης Νίκος Ζήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μαρία Κίτσου: Ακούστηκε ότι παντρευόμουν, με είχε σοκάρει περισσότερο που έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

“Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!” – Η Έλενα Ράπτη με την Αργυρώ Καλημέρη, Υποσμηναγό Ιπτάμενη σε F-16

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Λάρισα: Σοκ με βίντεο μελών της συμμορίας Ρομά στο TikΤok – “Θα κάνουμε σούπα τα οστά του πατέρα σας”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μετά την ομιλία Χαμενεΐ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Σκανδαλίδης: Το ΠΑΣΟΚ έχει δυνητική ψήφο πάνω από 40%

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αναστάτωση σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί σε νεαρή κοπέλα – Δείτε βίντεο