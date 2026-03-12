Νίκος Ζήσης για Άρη: Στόχος είναι να παίξουμε στην Euroleague ή στο NBA Europe

Ο Άρης Betsson τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στο Eurocup, χωρίς να καταφέρει να συνεχίσει στη διοργάνωση και ο Νίκος Ζήσης σε συνέντευξη που έδωσε στο Euro Insiders τόνισε ότι ο στόχος για το μέλλον είναι η παρουσία στη Euroleague ή στο NBA Europe.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Ζήσης αναφέρθηκε στους στόχους του Άρη Betsson για το μέλλον, οι οποίοι κυρίως είναι να αγωνιστούν σε διοργάνωση από το… πάνω ράφι, δηλαδή ή στη Euroleague ή στο NBA Europe. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί το μπάτζετ των Θεσσαλονικέων.

«Στόχος είναι η παρουσία της ομάδας σε Euroleague ή NBA Europe. Το αρχικό πλάνο που μοιράστηκε ο ιδιοκτήτης και το μάνατζμεντ είναι να βρεθούμε στο 4ο ή 5ο χρόνο σε Euroleague ή ΝΒΑ Εurope. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι πιο εξειδικευμένο, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι οι δυνατές βλέψεις που έχουμε.

Είναι μια δυνατή διοργάνωση, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, πάνω σε αυτό δουλεύουμε και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να το πετύχουμε βήμα-βήμα. Θέλουμε να είμαστε σε 3-4 χρόνια από τώρα».