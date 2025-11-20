Νέα Τούμπα: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε το διορθωμένο κείμενο του μνημονίου συνεργασίας στον ΑΣ

Μετά από την απαραίτητη επεξεργασία, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρέδωσε σήμερα στον ΑΣ το μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται από πλευράς ΠΑΕ, πρόκειται για ένα άρτιο κείμενο, που δεν αφήνει χαραμάδες και ερωτηματικά και κωδικοποιεί την κατασκευή του νέου γηπέδου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στον ΑΣ την ασφάλεια που θέλει για την έναρξη και ολοκλήρωση του έργου, με ξεκάθαρες εγγυήσεις.

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ αισιοδοξούν ότι θα καλυφθούν οι απαιτήσεις της πλευράς του Ερασιτέχνη και εκτιμούν πως δεν θα υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα επ’ αυτού.