Mundo Deportivo: “Ο ΠΑΟΚ έχει αιτηθεί άδεια Euroleague”

Την πιθανότητα να βρεθεί ο ΠΑΟΚ από την επόμενη σεζόν στη Euroleague σημειώνει η έγκυρη Mundo Deportivo, εμπλέκοντας και τα πλάνα δημιουργίας ομάδων από το Άμπου Ντάμπι και τη Ρώμη.

Το ισπανικό Μέσο ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον και τις πιθανότητες κι άλλων ομάδων να εισέλθουν στην ανώτατη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σε πρώτη φάση δίνεται βάση στον προβληματισμό που υπάρχει στα κεντρικά της Euroleague για την κατάσταση στη Μονακό με τα μεγάλα πλέον οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα και σημειώνεται πως στα γραφεία της διοργάνωσης υπάρχει «μια σημαντική λίστα αναμονής για την αντικατάστασή της ή ακόμα για την πλήρωση των νέων θέσεων εάν τελικά αποφασιστεί η επέκταση από τις τρέχουσες 20 ομάδες σε 22 ή και σε 24». Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της EuroLeague, Τσους Μπουένο είχε δηλώσει πως «υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή εκτός Euroleague που χάρη στην μεγάλη οικονομική τους άνεση διεκδικούν σκληρά να ενταχθούν στην ελίτ διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Αφού δίνονται τα παραδείγματα των Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ, που χάρη στην οικονομική τους ευρωστία κατάφεραν να κερδίσουν μία θέση στη Euroelague, o λόγος περνάει στις επόμενες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ. Για τον Δικέφαλο του Βορρά τονίζει σχετικά η Mundo Deportivo: «Αυτή η ιστορική ελληνική ομάδα είχε περάσει πολλά χρόνια στη σκιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μετά την αγορά της από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη τον περασμένο Νοέμβριο. Είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες στον κόσμο, με περιουσία που έχει χτίσει κυρίως στον τομέα της εξόρυξης. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια EuroLeague για την επόμενη σεζόν. Και για το σκοπό αυτό, δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά για να χτίσουν μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα».

Γίνεται αναφορά και στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, που ανήκει στον Ματάν Άντελσον από τον Ιούνιο του 2023 και ο οποίος είναι ο νεότερος γιος (27 ετών) του αείμνηστου Σέλντον Άντελσον, του δισεκατομμυριούχου Αμερικανού επιχειρηματία. Η εν λόγω οικογένεια είναι από τις πλουσιότερες στις ΗΠΑ, ενώ η Χάποελ, σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο στοχεύει να μπει στο NBA Europe και όχι στη Euroleague.

Επιπλέον υπογραμμίζονται οι εξελίξεις στην Ιταλία για τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επιπέδου στη Ρώμη. Πίσω από το έργο αυτό βρίσκεται ο Ντον Νέλσον, πρώην πρόεδρος των Ντάλας Μάβερικς του NBA, ο oποίος φέρεται να έχει τους Λούκα Ντόντσιτς και Ντιρκ Νοβίτσκι ως μέλη της επενδυτικής ομάδας που παρέχει τη χρηματοδότηση. Η ιδέα είναι να αγοραστεί μια ομάδα της Serie A, να μεταφερθεί στη Ρώμη και να αγωνιστεί στη Lega Basket Serie A και ο απώτερος στόχος στο NBA Europe. Ακόμα, υπάρχει επίσης η συζήτηση ότι το Άμπoυ Ντάμπι θέλει να κάνει ότι έγινε και με την Ντουμπάι BC: μια ομάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση συλλόγων και να μπει έτσι στη Euroleague.

Τέλος, σημειώνεται και η πιθανότητα επιστροφής των ρωσικών ομάδων (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ, Ούνικς Καζάν κ.α.) στις ευρπωαϊκές διοργανώσεις, κάτι που θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση στην αγορά, ενώ γίνεται αναφορά και στην «εύθραυστη οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα» και το μέλλον της.