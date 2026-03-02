MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με μυθικό Τολιόπουλο η Εθνική κέρδισε το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν σεληνιασμένος και η Εθνική μας ομάδα πήρε εκδίκηση από το Μαυροβούνιο μέσα στην Ποντγκόριτσα, επικρατώντας με 65-79, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εμφανίστηκε αποφασισμένη να αφήσει πίσω της την ήττα στη Sunel Arena από τους Μαυροβούνιους και με τον Τολιόπουλο να πραγματοποιεί μια μυθική εμφάνιση πήρε τη νίκη, σφραγίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Η γαλανόλευκη μπήκε εξαιρετικά στην αναμέτρηση, με τον Τολιόπουλο να έχει τους 10 από τους 15 πόντους της Ελλάδας στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (8-15). Το Μαυροβούνιο αντέδρασε και μείωσε σε 18-19, με την Εθνικής μας ομάδα να κλείνει την περίοδο στο +4 (18-22).

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη με τρομερή άμυνα και με μπροστάρη τον Τολιόπουλο στην επίθεση εκτόξευσαν στη διαφορά στο +14 (25-39), αλλά οι γηπεδούχοι με ένα επιμέρους 10-5 έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή στη λήξη του ημιχρόνου (35-44).

Με όπλο την καλή άμυνα η Ελλάδα κατάφερε στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου να προηγηθεί με +17 (35-52), κρατώντας το Μαυροβούνιο χωρίς πόντο στα πρώτα 4′:30” της περιόδου. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι απάντησαν και με 12-1 μείωσαν σε 47-53, με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Γιοβάνοβιτς και τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Ντρόμπνιακ.

Η γαλανόλευκη ότι κατάφερε να χτίσει στα μέσα της τρίτης περιόδου, το γκρέμισε μέσα σε λίγα λεπτά, με τους Μαυροβούνιους να το εκμεταλλεύονται να ρίχνουν τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (53-57).

Η Εθνική μας ομάδα μέσα από την άμυνά της έλεγξε το ξανά το παιχνίδι και με ένα σερί 10-0 προηγήθηκε με +14 (53-67), με τον Τολιόπουλο να είναι ασταμάτητος με 25 πόντους (7/12 τρίποντα) και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Πηγή: metrosport.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

