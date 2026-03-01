Λουτσέσκου: Μας αδικεί το αποτέλεσμα, μετά τον Ολυμπιακό θα έρθουμε σε κανονικότητα

MENOY

Ο ΠΑΟΚ λύγισε τον Αστέρα AKTOR με 2-0 στην Τούμπα και μείωσε την απόσταση από την κορυφή, ενώ στο παιχνίδι με την Κηφισιά θα έχει τη δυνατότητα να πιάσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε ικανοποιημένος με την εικόνα των παικτών του σε αυτό το ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη NOVA: Για το ματς: “Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά σε συνάρτηση με τις συνθήκες που ξέρετε. Έτρεξαν πολύ, βρήκαν ένα γρήγορο γκολ έπαιξαν καλά και κέρδισαν αρκετές μονομαχίες. Αλλά με το να σκοράρεις ένα γκολ και να χάνεις κάποιες ευκαιρίες για το δεύτερο οι συνθήκες μπορούν να γίνουν περίπλοκες, ιδίως στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Ωστόσο έγινε άψογη διαχείριση. Όταν το σκορ είναι εύθραυστο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε από στατική φάση. Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να απειλήσει. Με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο το σκορ μας αδικεί‘.

Για το αν είναι η αρχή για την τελική αντεπίθεση: “Η αρχή ήταν την 21η Αυγούστου όταν παίξαμε κόντρα στην ΑΕΛ. Είναι μια σεζόν, η κάθε ομάδα έχει τη δική της ιστορία στη σεζόν. Και πάλι το πρόγραμμα δεν ευνοεί γιατί έχουμε το ματς στην Κηφισιά. Μετά τον Ολυμπιακό θα έρθουμε σε μια κανονικότητα για να προετοιμάζουμε τα παιχνίδια”.

