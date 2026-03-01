Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα τον Αστέρα και μείωσε στο -3 από την κορυφή

Με ένα γκολ του Χατσίδη στο πρώτο δεκάλεπτο και άλλο ένα στο 89′ από τον Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε άνετα με 2-0 του Αστέρα AKTOR στην Τούμπα και μείωσε στους τρεις πόντους την απόστασή του από την κορυφή, έχοντας την ευκαιρία να πατήσει σε αυτήν την ερχόμενη Τετάρτη (4/3) μέσω του εξ αναβολής αγώνα με την Κηφισιά.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR φορώντας την επετειακή του εμφάνιση για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και αυτή αποδείχτηκε καθόλα γούρικη καθώς με το… καλησπέρα πήρε κεφάλι στο σκορ.

Το 1-0 έγινε μόλις στο 7ο λεπτό στην πρώτη του επικίνδυνη επίσκεψη στα αντίπαλα καρέ, με τους Γερεμέγεφ και Ζίβκοβιτς να συνδυάζονται άψογα, τον Χατζηεμμανουήλ να αποκρούει αρχικά το σουτ του Μπιάνκο και τον Δημήτρη Χατσίδη να παίρνει το ριμπάουντ, για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με κοντινό πλασέ.

Έξι λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης είχε καλή ευκαιρία για να κάνει δύο τα προσωπικά του τέρματα και της ομάδας του αλλά το σουτ του έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τη συνέχεια να βρίσκει τον Δικέφαλο να έχει τον απόλυτο έλεγχο και του λείπει μόνο η σωστή τελική επιλογή για να βρει το δεύτερο γκολ.

Μετά από το ημίωρο ο ρυθμός έπεσε και στο 40′ ο Αστέρας AKTOR εμφανίστηκε επιθετικά για μία και μοναδική στιγμή στο πρώτο μέρος, με το σουτ του Μακέντα που σταμάτησε στον Βολιάκο, με το φινάλε του πρώτου μέρους να βρίσκει τους ασπρόμαυρους να έχουν τη μερίδα του λέοντος σε τελικές (10-2, 2-1 εντός εστίας), xgoals (1.3-0.1) και κατοχή μπάλας (71%-29%).

Η έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε τους Αρκάδες να προχωρούν σε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα, με την εικόνα του αγώνα να μην αλλάζει πάντως και το ματς να μην προσφέρει συγκινήσεις μέχρι το 60ο λεπτό, διάστημα στο οποίο καταγράφηκε μόλις μία τελική και για τις δύο ομάδες.

Στο 61ο λεπτό ο Χατσίδης αναστάτωσε εκ νέου την άμυνα του ΠΑΟΚ και υποχρεώσε τον Χατζηεμμανουήλ σε δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μπιάνκο εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ από το ημικύκλιο, με τη μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Λίγο μετά από το 70ο λεπτό ο Λουτσέσκου έκανε τις πρώτες του κινήσεις από τον πάγκο ρίχνοντας στο χορτάρι τους Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς, με τον “Ντέλια’ να επιστρέφει μετά από τον τραυματισμό του στις αρχές Φεβρουαρίου και να ανεβάζει κατακόρυφα επίπεδο την ομάδα του.

Απόδειξη οι δύο τελικές προσπάθειες εντός εστίας που είχε μέσα σε ένα δεκάλεπτο, με τον “Ντέλια” να κάνει άνω-κάτω την άμυνα των Αρκάδων και να αγγίζει το γκολ αλλά να βρίσκει απέναντί του τον Χατζηεμμανουήλ που τον σταμάτησε σε ισάριθμες περιπτώσεις.

Στο 87ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε τον Κένι που αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, με τον Μύθου να έχει τελική στο 88′ και τον ΠΑΟΚ να βρίσκει το πολυπόθητο δεύτερο γκολ στο 89′, με τον Μύθου να στρώνει τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι και τον Ζίβκοβιτς να καθαρίζει την αναμέτρηση στο 89ο λεπτό με δυνατό σουτ (2-0).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι (87′ Σάντσες), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά (77′ Οζντόεφ), Μπιάνκο (73′ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (73′ Ιβανούσετς), Γερεμέγεφ (87′ Μύθου)

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (46′ Πομόνης), Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (46′ Αλάγκμπε), Μπαρτόλο, Μίτροβιτς, Καλτσάς (72′ Εμμανουηλίδης), Μακέντα (63′ Τζοακίνι)

