Καρυπίδης στους παίκτες του Άρη: “Ο κόσμος δικαιολογημένα έχει παράπονα, πάμε να το αλλάξουμε”

Ο Θόδωρος Καρυπίδης μίλησε στους παίκτες του Άρη και τους ζήτησε πάθος για νίκη ως το τέλος της σεζόν.

Σε ομιλία του, στο περιθώριο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης ζήτησε αλλαγή εικόνας από τους ποδοσφαιριστές.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης δικαιολόγησε, μάλιστα, τον κόσμο, τονίζοντας πως δικαιολογημένα έχει παράπονα, ενώ ανέφερε πως ο Άρης έχει το καλύτερο ρόστερ αλλά βγάζει τη χειρότερη εικόνα.

«Εύχομαι υγεία σε όλους για το 2026. Είναι υποχρέωση όλων να αντιστρέψουμε την κατάσταση στις τελευταίες 4 αγωνιστικές και για το λόγο αυτό αλλάξαμε προπονητή.

Καλωσορίζουμε τον κύριο Γρηγορίου και έχω τη βεβαιότητα ότι μαζί του θα δώστε τα πάντα για να γυρίσουμε το κουμπί και να φτάσουμε στο στόχο μας. Έχουμε το πιο ακριβό μπάτζετ που είχε ο Άρης αλλά η πορεία μας είναι η χειρότερη. Δεν το περίμενα. Έχετε μεγάλη ποιότητα είστε παίκτες με παραστάσεις σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και άλλα μεγάλα πρωταθλήματα αλλά δεν το βγάζετε μέχρι τώρα.

Δώσατε δικαιώματα στον κόσμο να σας αμφισβητεί και να μην έρχεται στο γήπεδο. Έχετε ευθύνες γι’ αυτό. Ο κόσμος δικαιολογημένα έχει παράπονα, εγώ είμαι μαθημένος στα δύσκολα και αντέχω. Δείξτε εγωισμό από εδώ και πέρα και δείξτε την πραγματική σας αξία. Ότι έγινε-έγινε πάμε να το αλλάξουμε. Προσωπικά σας πιστεύω θέλω να βλέπω πάθος από όλους και θέλω νίκες μέχρι το τέλος…», ήταν το μήνυμα το Θόδωρου Καρυπίδη στους ποδοσφαιριστές του Άρη.