Η πρώτη αντίδραση του ΑΣ ΠΑΟΚ μετά την παράδοση του μνημονίου

Ο εκπρόσωπος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Γιώργος Βένης, εξέφρασε τη θέση του Ερασιτέχνη σχετικά με την πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το παραδοθέν μνημόνιο, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως κείμενο που χρήζει διορθώσεων, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εκτιμά ότι είναι προτιμότερο να μην μπει σε μια λογική διαρροών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Εξάλλου οι ιθύνοντες του ΑΣ ΠΑΟΚ ποτέ δεν διέρρευσαν ή απέδωσαν πουθενά κανένα μνημόνιο.

Πρακτικά υπάρχει μόνο ένα μνημόνιο κι είναι αυτό που παρέδωσε χθες η ομάδα εκπροσώπων του ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το οποίο ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του.

Με γνώμονα το συμφέρον του ΠΑΟΚ και την προάσπιση της ιστορίας του, ο ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πάντα δίπλα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και με αίσθημα ευθύνης και επιθυμίας υλοποίησης του ονείρου του κάθε ΠΑΟΚτσή, περιμένει την επίσημη θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σαφώς και είναι στη διάθεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διευκρινίσεις», ανέφερε η ανάρτηση.