MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του ΑΣ ΠΑΟΚ μετά την παράδοση του μνημονίου

|
THESTIVAL TEAM

Ο εκπρόσωπος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Γιώργος Βένης, εξέφρασε τη θέση του Ερασιτέχνη σχετικά με την πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το παραδοθέν μνημόνιο, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως κείμενο που χρήζει διορθώσεων, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εκτιμά ότι είναι προτιμότερο να μην μπει σε μια λογική διαρροών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Εξάλλου οι ιθύνοντες του ΑΣ ΠΑΟΚ ποτέ δεν διέρρευσαν ή απέδωσαν πουθενά κανένα μνημόνιο.

Πρακτικά υπάρχει μόνο ένα μνημόνιο κι είναι αυτό που παρέδωσε χθες η ομάδα εκπροσώπων του ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το οποίο ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του.

Με γνώμονα το συμφέρον του ΠΑΟΚ και την προάσπιση της ιστορίας του, ο ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πάντα δίπλα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και με αίσθημα ευθύνης και επιθυμίας υλοποίησης του ονείρου του κάθε ΠΑΟΚτσή, περιμένει την επίσημη θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σαφώς και είναι στη διάθεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διευκρινίσεις», ανέφερε η ανάρτηση.

ΑΣ ΠΑΟΚ Νέα Τούμπα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θλίψη στα Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά 38χρονος αρχιφύλακας και πρώην ποδοσφαιριστής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Καράογλου για ΕΛΤΑ: Ένιωσα σαν κερατάς που το μαθαίνει τελευταίος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Η “ασφάλεια” της ΝΔ είναι επικίνδυνη για όλες και όλους

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία, στην ίδια περιοχή με τα 6,1

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

ΕΕΘ: Να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία του μετρό την 10η Δεκέμβρη – Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τη μείωση των συγκοινωνιακών επιπτώσεων