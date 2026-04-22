Νίκος Ξυλούρης: Η σύζυγός του απαντά για τον βανδαλισμό της προτομής του στο Ηράκλειο της Κρήτης
Ένα περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε στο Ηράκλειο αφού άγνωστοι προχώρησαν στον αποκεφαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη, προκαλώντας έντονη αγανάκτηση στους κατοίκους.
Η εκπομπή “Buongiorno” και η δημοσιογράφος Βασιλική Μπασιούρη επικοινώνησε με την Ουρανία Ξυλούρη, χήρα του Νίκου Ξυλούρη, η οποία ανέφερε ότι λυπήθηκε με αυτό που έγινε.
«Δεν ξέρω τι συνέβη. Στο Ηράκλειο αγαπούν πολύ τον Νίκο. Λυπάμαι πολύ, αλλά το Ηράκλειο ξέρω ότι είναι ο νομός που τον τίμησε και τον μεγάλωσε. Δεν μου αρέσουν αυτά γενικώς, αυτοί οι βανδαλισμοί. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έκαμε για τον Νίκο», δήλωσε η Ουρανία Ξυλούρη.
