ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο συνεργασίας με τον ΑΣ: “Χρήζει διορθώσεων – Θα πρυτανεύσει η κοινή λογική”

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι παρέλαβε σήμερα (03/11) από τους εκπροσώπους του ΑΣ, το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Το νέο κείμενο αποτελεί την επίσημη πρόταση του Ερασιτέχνη και έρχεται να τεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με κύκλους της ΠΑΕ, το μνημόνιο που παρελήφθη χρήζει ουσιαστικών διορθώσεων, καθώς περιλαμβάνει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο κείμενο που είχε συνταχθεί από την τεχνοκρατική επιτροπή του ΑΣ.

Παρά τις επιμέρους ενστάσεις, η πλευρά του ΠΑΟΚ δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή λογική θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό στη συζήτηση.

Παράλληλα, εκφράζεται η η πεποίθηση ότι η διαδικασία δεν θα καθυστερήσει και ότι σύντομα θα υπάρξει σύγκλιση, με στόχο την υπογραφή του μνημονίου.

«Στηριζόμενοι στην ειλικρινή διάθεση όλων μας, ευελπιστούμε πως θα προχωρήσουμε σύντομα στην υπογραφή του μνημονίου, για να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την κατασκευή της Νέας Τούμπας», αναφέρουν οι επιτελείς της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

