Γράφει ιστορία ο Καραλής: Τιτανομαχία με Ντουπλάντις στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Τόρουν, πηγαίνοντας στο Παγκόσμιο πρωταθλήμα κλειστού στίβου με πάρα πολύ υψηλές βλέψεις.

Ο τελικός του άλματος επί κοντώ θα ξεκινήσει στις 19:25, θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και Live από το NewSit.gr και αναμένεται να είναι ο πιο συναρπαστικός από ποτέ. Βλέπετε, η φετινή σεζόν είναι ίσως η κορυφαία όλων των εποχών, με έξι αθλητές να έχουν ξεπεράσει τα 6,00 μ. και δύο τα 6,15 μέτρα (Ντουπλάντις και Καραλής).

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα δώσει το «παρών» διεκδικώντας το έβδομο μετάλλιό του από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα. Σε μια σεζόν, που μπορεί να ξεκίνησε ως δοκιμαστική λόγω των νέων κονταριών, εξελίχθηκε απόλυτα επιτυχημένη χάρη στην ικανότητά του να προσαρμοστεί άμεσα σε αυτά.

Ο Καραλής θα μπει στον τελικό με 18 διασκελισμούς, όπως έκανε σε όλους τους φετινούς αγώνες, σε αντίθεση με τους 20 της περσινής περιόδου. Με φετινή επίδοση στα 6,17 μ. και πολύ καλές προσπάθειες στα 6,20 μ., αλλά ακόμη και στα 6,31 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αναμένεται να ασκήσει πίεση στον ανίκητο μέχρι σήμερα Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει πραγματοποιήσει επτά αγώνες φέτος, με έξι άλματα πάνω από τα 5,90 μ. και τρία πάνω από τα 6,00 μέτρα. Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μαρτσίν Στσεπάνσκι ήταν επίσης δεύτερος τόσο στο Παγκόσμιο ανοιχτού όσο και στο κλειστού του 2025, διοργανώσεις στις οποίες επικράτησε ο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός σταρ έχει τρεις νίκες στη διοργάνωση και κατέχει το ρεκόρ αγώνων με 6,20 μ. από το 2022, ενώ πριν μία εβδομάδα έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.31μ.

Για να δούμε, μήπως ήρθε η μεγάλη στιγμή που ο Εμμανουήλ Καραλής θα αποκαθηλώσει τον Μόνο Ντουπλάντις;

Η απάντηση θα δοθεί το απόγευμα στο Τόρουν της Πολωνίας.