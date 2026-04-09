Για ρεκόρ συμμετοχής δρομέων ετοιμάζεται ο 9ος Λαϊκός Δρόμος “Παναγιώτης Αφαλής”

Με αυξανόμενους ρυθμούς εξελίσσονται οι δηλώσεις συμμετοχής στον Λαϊκό Δρόμο «Παναγιώτης Αφαλής», που δήμος Νεάπολης-Συκεών και η Κοινωφελής επιχείρηση Υπηρεσιών (ΚΕΥΝΣ) διοργανώνουν για ένατη χρονιά, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και των θεσμοθετημένων δράσεών τους για την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και της ανάδειξης των αξιών και ιδεών του.

Ήδη, από τα μέσα του περασμένου Μαρτίου, που ξεκίνησε η προθεσμία εγγραφής, περισσότεροι από 1.000 δρομείς, μικροί και μεγάλοι, έχουν δηλώσει συμμετοχή, στοιχείο που ενισχύει την αισιοδοξία για μια συμμετοχή που θα ξεπεράσει τα όρια των προηγούμενων διοργανώσεων. Και το γεγονός αυτό δείχνει το ενδιαφέρον με το οποίοι αγκαλιάστηκε η μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση, η οποία είναι αφιερωμένη στον πρώην δήμαρχο Συκεών Παναγιώτη Αφαλή.

Το 9ο ετήσιο αθλητικό ραντεβού στον δήμο Νεάπολης-Συκεών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, με τη μεγάλης αυτή γιορτή του μαζικού αθλητισμού να είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες κάθε ηλικίας, και χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό.

Τον 9ο Λαϊκό Δρόμο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ», με τις δύο διαδρομές των 5.000μ. και των 1.000 μ., διοργανώνει η ΚΕΥΝΣ σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, την υποστήριξη των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης (ΣΔΥΘ) και των τοπικών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχει δρομέας στα 5.000 μ. θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Στον δρόμο των 1.000 μ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι (στα παιδιά κάτω των 12 ετών κρίνεται απαραίτητη η συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα ή δασκάλου).

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, η οποία είναι δωρεάν για όλους, θα πρέπει να το κάνουν έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 μέχρι τις 8.00μ.μ., είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως, και συγκεκριμένα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:

• με online εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση laikosdromos2026@gmail.com,

• ή στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/ng1A7sPS2ZexuQEe7

• στο QR CODE

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα παρακάτω σημεία:

• Γραφείο Αθλητισμού: Νεάπολη, περιοχή Στρεμπενιώτη

Τηλ.: 2310.629318 και 2310.628475 (9 π.μ.-8 μ.μ.)

• Γραφείο Αθλητισμού-Πολιτισμού: Πεύκα, Μικράς Ασίας 32

Τηλ.: 2310.674653 (8.30 π.μ.-4 μ.μ.)

• Γυμναστήριο Ρ. Φεραίου, Νεάπολη, Ρ. Φεραίου 87

Τηλ.: 2310.622131 (9 π.μ.-9 μ.μ.)

• Γήπεδο ποδοσφαίρου Συκεών, Μανδηλαρά με Βίτσι

Τηλ.: 2310.629318, 2310.628475 και 2310.200327 (8 π.μ.-8 μ.μ.)

• Γυμναστήριο Ανεμώνη, Αγ.Παύλος, Λεωφόρος Όχι 17-19

Τηλ.: 2310.206390 (4 μ.μ.-10 μ.μ.)

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τους δρομείς είναι η υπογεγραμμένη αίτηση η οποία εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση. Για τους ανήλικους δρομείς την αίτηση υποβάλλει ο γονέας ή κηδεμόνας.

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δρόμος 5.000 μ.

Ώρα εκκίνησης: 10.00 π.μ.

Αφετηρία : Περιοχή Στρεμπενιώτη (τέρμα Ελευθ. Βενιζέλου, Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης).

Τερματισμός: Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» (Καρόλου Κουν 13).

Χρονικό όριο: 2 ώρες.

Περιγραφή της διαδρομής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Νεάπολης-Συκεών www.dimosneapolis-sykeon.gr .

Η διαδρομή είναι η εξής: Ελευθ. Βενιζέλου-Κασταμονής-Μητροπόλεως-Γληνού-Οδ. Ελύτη-Μ. Τριανταφυλλίδη-Ελ.Βενιζέλου-Ανδ.Παπανδρέου-Κύπρου-Ρ.Φερραίου-Επταπυργίου-Οδ.Φωκά-Ζαχ.Γουναρίδη-Καρόλου Κουν, όπου και τερματίζουμε στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης».

Δρόμος 1.000 μ.

Ώρα εκκίνησης: 11.00 π.μ.

Αφετηρία: Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Στρ.Σαράφη και Ι.Μιχαήλ 1)

Τερματισμός: Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» (Καρόλου Κουν 13).

Χρονικό όριο: 1 ώρα.

Περιγραφή της διαδρομής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Νεάπολης-Συκεών www.dimosneapolis-sykeon.gr

Η διαδρομή είναι η εξής: Μιχαήλ Καραολή-Ελ. Βενιζέλου- Ανδρέου Δημητρίου-Ρ. Φεραίου-Καρόλου Κουν, όπου και τερματίζουμε στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης».

ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι διοργανωτές, όπως κάθε χρονιά, έχουν μεριμνήσει για την ασφάλεια των δρομέων και έτσι, πέρα από τις προβλέψεις για την απομάκρυνση των σταθμευμένων αυτοκινήτων από τις οδούς που θα διεξαχθεί, και την διακοπή της κυκλοφορίας την ώρα του αγώνα, κατά μήκος των διαδρομών θα υπάρχουν σταθμοί πρώτων βοηθειών, καθώς τη διοργάνωση συνδράμουν ιατροί, διασώστες και οχήματα της ΕΔΟΜΑΚ του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι δρομείς συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη κατά τη διάρκεια των λαϊκών δρόμων σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις από κανέναν δρομέα αφού όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν κατά τον τερματισμό τους αναμνηστικό δίπλωμα, ενώ και στις δύο αφετηρίες θα δοθούν αναμνηστικές μπλούζες της διοργάνωσης (λευκού χρώματος για τους δρομείς και κίτρινου για τους εθελοντές), οι οποίες έχουν ήδη παραληφθεί από το Γραφείο Αθλητισμού.