Για πρώτη φορά επίσημοι αγώνες bras de fer στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί για πρώτη φορά στην ιστορία της επίσημους αγώνες χειροπάλης (γνωστής διεθνώς ως arm wrestling και bras de fer), με τη διοργάνωση του Salonica Armwrestling Cup 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Ευκαρπίας.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη αγωνιστική διοργάνωση χειροπάλης στη Θεσσαλονίκη και ενισχύει τη θέση της ως σημαντικού κέντρου ανάπτυξης του αθλήματος στην Ελλάδα.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν αθλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, μεταξύ των οποίων και πανευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι πρωταθλητές, γεγονός που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και αγωνιστικής ποιότητας.

Η χειροπάλη είναι ένα άθλημα ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες, με επίσημες κατηγορίες που ξεκινούν από αθλητές κάτω των 15 ετών και φτάνουν έως και αθλητές ηλικίας άνω των 70 ετών, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πλέον προσβάσιμα και διαχρονικά αθλήματα δύναμης.

Τη διαιτησία των αγώνων θα αναλάβουν επίσημοι διαιτητές από τη Βουλγαρία, χώρα με διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο στη χειροπάλη, διασφαλίζοντας την τήρηση των διεθνών προδιαγραφών και την αξιοπιστία της διοργάνωσης.

Το τουρνουά διοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Μακεδόνων και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη και καθιέρωση του αθλήματος στη Βόρεια Ελλάδα.