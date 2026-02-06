MENOY

Φόρος τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Έναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 91 ετών, προέβλεπαν τα πρώτα μέρη της τελετής έναρξης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το βράδυ της Παρασκευής (06/02).

Στο κατάμεστο και πολύχρωμο στάδιο «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και οι διοργανωτές τίμησαν τη μνήμη του κορυφαίου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι.

Μοντέλα έκαναν πασαρέλα φορώντας δημιουργίες του διάσημου Μιλανέζου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου πέρυσι.

Δείτε το βίντεο:

Το όνομά του ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μία εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οραματιστής και στρατηγικός «παίκτης», δημιούργησε παράλληλες σειρές όπως τα Emporio Armani, Armani Jeans και Armani Exchange, απευθυνόμενος σε διαφορετικά κοινά χωρίς ποτέ να προδώσει τη δική του αισθητική γραμμή.

