Πρόταση γάμου στο ΣΕΦ στην διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη στο ΣΕΦ για την Stoiximan Basket League επέλεξε ο Παντελής για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Ολυμπία.

Στο κενό ανάμεσα στην 3η και στην 4η περίοδο ο Παντελής έβγαλε το δαχτυλίδι από την τσέπη του, έσκυψε μπροστά της για να της το προσφέρει και εκείνη είπε το μεγάλο «ναι» και έκλαψε στην αγκαλιά του.

Όλο το γήπεδο τους αποθέωσε, ενώ στην πρόταση γάμου βοήθησε και η μασκότ του Ολυμπιακού, ο Θρυλέων.

Δείτε φωτογραφίες του Intime: