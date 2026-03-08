MENOY

Formula 1: Πρώτη νίκη στην Αυστραλία για Ράσελ, εκρηκτικό ξεκίνημα για τη Mercedes με 1-2

THESTIVAL TEAM

Την 6η νίκη καριέρας και πρώτη στην Αυστραλία, πέτυχε ο Τζορτζ Ράσελ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος της Formula 1, σε έναν αγώνα που τελείωσε πριν από λίγο στο Αλμπερτ Παρκ.

Ο οδηγός της Mercedes τέθηκε για πρώτη φορά επικεφαλής της βαθμολογίας, δείχνοντας ότι φέτος θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο.

Στη δεύτερη θέση του βάθρου, η δεύτερη Mercedes με τον Αντρέα – Κίμι Αντονέλι, με τους δύο οδηγούς της γερμανικής ομάδας να τερματίζουν στις θέσεις από όπου ξεκίνησαν.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, ο οποίος ξεκίνησε από την 4η θέση και για λίγο βρέθηκε επικεφαλής του αγώνα, στο ξεκίνημα.

Εκτός βάθρου ο Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη Ferrari, ενώ τον ακολούθησε ο περσινός πρωταθλητής Λάντο Νόρις με McLaren.

Οδηγός του αγώνα αναδείχθηκε ο εκπληκτικός Μαξ Φερστάπεν, που ξεκίνησε από την 20ή θέση με τη Red Bull – Ford, και παραλίγο να περάσει και τον Νόρις. Αν δεν εκκινούσε από αυτή τη θέση, απόρροια του ατυχήματος χθες που δεν του έδωσε χρόνο κατάταξης, ίσως να βλέπαμε άλλη σύνθεση στο βάθρο.

Την δεκάδα έκλεισαν ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas, ο πρωτάρης Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford, ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με την Audi και ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine.

Τη μεγαλύτερη τελική ταχύτητα με 344 χλμ./ώρα, την πέτυχε ο Φράνκο Κολαπίντο με Alpine.

Formula 1

