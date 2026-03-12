MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έβδομος ο Καραλής στο μίτινγκ επί κοντώ της Ουψάλα – Παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80μ., ενώ όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. ήταν άκυρες.

Με άκυρη προσπάθεια ξεκίνησε τον αγώνα του Καραλής, αλλά σύντομα βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80 μέτρα, επιτυγχάνοντας ένα μεγάλο άλμα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να μην επιχειρήσει τα 5,90 μέτρα και συνέχισε απευθείας στο επόμενο ύψος, τα 6,00 μέτρα. Ωστόσο, όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. -τρεις συνολικά- ήταν άκυρες, με τον πήχη να τον «βρίσκει» κατά την κάθοδο στο δεύτερο άλμα που επιχείρησε.

Στο δικό του μίτινγκ, ο Μόντο Ντουπλάντις άφησε τους πάντες άναυδους! Ο Σουηδός πρωταθλητής ξεπέρασε με την πρώτη τα 6,31 μέτρα, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, μόλις στη δεύτερη φετινή του εμφάνιση. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Ντουπλάντις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στη Σουηδία και η πρώτη σε κλειστό στίβο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν με 6.00μ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε με 5.90 ο Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Εμμανουήλ Καραλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

