Επιδεινώθηκε η υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Παρουσίασε νέες καρδιακές αρρυθμίες και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ

Ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου, αναφέροντας πως η υγεία του επιδεινώθηκε, αποφασίζοντας την μεταφορά του στη ΜΕΘ.

Συγκεκριμένα, χθες (4/4) παρουσίασε εκ νέου σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες, με τον 80χρονο τεχνικό να μην ανταποκρίνεται στις θεραπείες, εξέλιξη που έκρινε αναγκαία την μεταφορά του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Θυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπεβλήθη σε επέμβαση, καθώς υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ ήταν έτοιμος να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βουκουρεστίου:

«Το απόγευμα του Σαββάτου, ο ασθενής υπέστη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την ομάδα του καρδιολογικού τμήματος.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι αρρυθμίες επιδεινώθηκαν και ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται πλέον στη θεραπεία και απαιτήσαμε τη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για οτιδήποτε νέοτερο θα επανέλθουμε, αλλά προς το παρόν απευθύνουμε έκκληση σε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια του κάθε ασθενούς».