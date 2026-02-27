Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Η αστοχία πλήγωσε την “γαλανόλευκη” και την ανάγκασε στην πρώτη της ήττα

Η Εθνική ομάδα ήταν εξωφρενικά άστοχη (6/34τρ. 22/60σ.) δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στην επίθεση, με το Μαυροβούνιο να παίρνει σπουδαίο διπλό στα Άνω Λιόσια, επικρατώντας με 67-65.

Ανταγωνιστικό το Μαυροβούνιο, άστοχη η Εθνική από μακριά

Η αστοχία κυρίευσε τις δυο ομάδες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Χαραλαμπόπουλο να ανοίγει το σκορ με 1/2β. και τον Γιοβάνοβιτς να απαντά με το πρώτο τρίποντο της βραδιάς (1-3 στο 2’) . Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσέφερε θέαμα μέσα στο ζωγραφιστό (5-3 στο 4’), με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (7-7 στο 5’). Μήτρου-Λονγκ και Παπανικολάου έδωσαν ενέργεια και σκορ στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που ήταν άστοχο από τα 6.75μ. (1/7τρ.), την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είχαν φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ο Ρογκαβόπουλος βρήκε τους πρώτους του πόντους (14-12 στο 8’), με τον Νίκολιτς να δίνει τα ηνία του σκορ στην ομάδα (14-15 στο 9’). Ο Χουγκάζ έδωσε σκορ από μακριά (17-15 στο 9’), με το Μαυροβούνιο να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +2 (17-19).

Έβγαλε αντίδραση η Εθνική, διατήρησε το προβάδισμα του το Μαυροβούνιο

Ντρόμπνιακ και Λαρεντζάκης διαμόρφωσαν το 20-21 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτο, με το Μαυροβούνιο να διατηρεί σταθερά ένα ισχνό προβάδισμα (23-27 στο 12’), με την Εθνική μας ομάδα να αδυνατεί να βρει επιθετικό ρυθμό (8/23σ.). Οι παίκτες του Ζακέλι είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, ανοίγοντας την διαφορά για πρώτη φορά στο +7 (26-33 στο 15’), με την Εθνική μας να βγάζει αντίδραση. Η «γαλανόλευκη» έσφιξε την άμυνα της και με σερί 10-0 πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ (+3, 36-33 στο 18’), με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να γίνεται ο πρώτος διψήφιος (11π.) για την Ελλάδα. Ο Νίκολις απάντησε με 4 συνεχόμενους πόντους, Χατζγμπέγκοβιτς να διαμορφώνει με buzzer-beater τρίποντο το 38-40 του Μαυροβουνίου στο ημίχρονο.

Εξωφρενικά άστοχη η Εθνική, έφερε το ματς σε ισορροπία με Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο

To Mαυροβούνιο είχε βρει τα… κουμπιά της Εθνικής κυρίως στην επίθεση, με τους φιλοξενούμενους να πατούν καλύτερα στο παρκέ για το +7 (40-47 στο 22’). Ο Παπανικολάου έδινε επιθετικές λύσεις (43-47 στο 23’), με την Ελλάδα να συνεχίζει το… κυνήγι στο σκορ (45-48 στο 24’) παρά την «τρομακτική» αστοχία της από τα 6.75μ (5/25τρ.). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έσφιξαν την άμυνα τους, έκλεψαν μπάλες, μειώνοντας στον πόντο (49-50 στο 26’), με τους Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου να βγάζουν ενέργεια στο παρκέ. Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το προβάδισμα τους, με τον Ιβάνοβιτς να βάζει μεγάλο σουτ για το 52-55 του τρίτου δεκαλέπτου και την Εθνική μας ομάδα να πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της για να φτάσει στη νίκη.

Η αστοχία πλήγωσε την Εθνική, με το Μαυροβούνιο να περνά από τα Άνω Λιόσια

Με το καλημέρα του τελευταίο δεκαλέπτου ο Μήτογλου βρήκε σκορ από την ρακέτα μειώνοντας σε 56-57 στο 32′, με τον Τολιόπουλο να ισοφαρίζει σε 57-57 με 1/2β. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έχαναν το ένα αμυντικό ριμπάουντ μετά το άλλο, με το Μαυροβούνιο να παραμένει μπροστά στο σκορ (57-59 στο 34′) ανανεώνοντας πολλές άστοχες επιθέσεις του. Η αστοχία από τα 6.75μ. (5/31τρ.) «πλήγωνε» την Εθνική, με τους φιλοξενούμενους να έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους. Ο Παπανικολάου ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ, με την Ελλάδα να χάνει πολλαπλές ευκαιρίες να πάρει κεφάλι στο σκορ (61-61 στο 36′). Ο Λαρεντζάκης με 2/2β. ισοφάρισε σε 63-63 στο 38′, με τον Καλαϊτζάκη να δίνει μετά από αρκετή ώρα το προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα (63-61 στο 39′). Ο Νίκολιτς κάρφωσε για το 65-65, ο Παπανικολάου αστόχησε σε ελεύθερο σουτ από την γωνία με τον Χατζιμπέγκοβιτς να σκοράρει για το 65-67 με 36” να απομένουν για το φινάλε. Ο Μήτρου – Λονγκ έκανε λάθος, με τον ομογενή γκαρντ να διορθώνει το λάθος του, κερδίζοντας επιθετικό φάουλ από τον Ντρόμπνιακ. Ο Τολιόπουλος αστόχησε σε λέι-απ στο φινάλε, με το Μαυροβούνιο να παίρνει μια σπουδαία νίκη στα Άνω Λιόσια.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67.

Πηγή: sdna.gr