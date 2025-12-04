MENOY

Άρης προς Λανουά: Περιμένουμε τώρα να ορίσεις τον Ιβάν Μπέμπεκ διαιτητή στην Τούμπα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση για την διαιτησία στο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης, εκφράζοντας πολλά παράπονα κυρίως για τις παρεμβάσεις του VAR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

“Στεφάν Λανουά θα πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος για την αποψινή διαιτησία…

Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι έχεις ξεπεράσει και τον ανεκδιήγητο Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ορίσεις τον Ιβάν Μπέμπεκ διαιτητή την Κυριακή στην Τούμπα.

Από εσένα τα περιμένουμε πλέον όλα…”.

ΠΑΕ Άρης

