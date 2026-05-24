Έβρος: Διακινητής μεταναστών παράτησε το ΙΧ με τους αλλοδαπούς και έφυγε πεζός – Συνελήφθη την επόμενη μέρα

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, σε οικισμό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι όπως διαπιστώθηκε βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, οδηγώντας επικίνδυνα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω όχημα εντοπίστηκε αρχικά σε επαρχιακή οδό του Έβρου από αστυνομικό του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και αξιωματούχους του Frontex να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να εκτρέπεται της πορείας του σε παρακείμενο αγρό όπου ακινητοποιήθηκε, ενώ ακολούθως ο οδηγός του οχήματος διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και οι παραπάνω μη νόμιμοι μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου και νοσηλεύονται.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

