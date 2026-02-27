Άρης: Η ενημέρωση για τους τραυματίες πριν τον Παναθηναϊκό

Αντίστροφα μετρούν στον Άρη για το μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (01/03) με τον Παναθηναϊκό.

Το τεχνικό επιτελείο «κλείνει» τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν από τη «μάχη», έχοντας να αντιμετωπίσει προβλήματα με τραυματισμούς παικτών.

Οι Μορόν και Γαλανόπουλος συμμετείχαν σε μέρος του σημερινού προγράμματος και στη συνέχεια ακολούθησαν ατομικό, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός πλάνων για το ντέρμπι.

Στα… πιτς παραμένουν και οι τραυματίες Μισεούι και Γένσεν. Ο τελευταίος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ, ώστε να ξεκαθαρίσει το ακριβές μέγεθος του προβλήματός του.

Σημειώνεται πως ο Μιχάλης Γρηγορίου θα κάνει ντεμπούτο την Κυριακή (01/03), απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το report της ΠΑΕ:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (01/03, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, κομμάτια τακτικής, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων. Οι Λορέν Μορόν και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησαν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκαναν ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν έκαναν θεραπεία (σήμερα το βράδυ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής Φιλανδός μέσος).

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης».