Αποδοκιμασίες κατά του Καρυπίδη μετά τη λήξη του Άρης-ΠΑΟΚ

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ δεν έβγαλε νικητής, με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία, με τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων να αποδοκιμάζουν τον Θοδωρή Καρυπίδη μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι του Άρη, όταν ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης, αποδοκίμασαν τον ισχυρό άνδρα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, που βρισκόταν στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

