Αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Μπορμπόκη οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ: “Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο”

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και ολόκληρου του εγχώριου ποδοσφαιρικού στερεώματος, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη και στις τάξεις του δικεφάλου.

Μάλιστα οι βετεράνοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Μπορμπόκη με μια συγκινητική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συμπαίκτη και φίλο, Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό… Ο Στέφανος υπήρξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος, που τίμησε τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, το πάθος και την αγωνιστικότητά του.

Σήμερα δεν χάσαμε απλά έναν σπουδαίο συμπαίκτη. Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, που έδωσε ψυχή στους κοινούς μας αγώνες, έναν φίλο, έναν αδερφό μέσα στα γήπεδα και στη ζωή.

Οι μνήμες και το χαμόγελό του θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Στέφανε…»