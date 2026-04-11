MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μπορμπόκης

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, σε ηλικία 59 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το Μεγάλο Σάββατο (11/4) έφυγε από τη ζωή.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ από το 1985 έως το 1994, καταγράφοντας 274 συμμετοχές και 39 γκολ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου, αγωνίστηκε σε Άρη και Ηρακλή, ενώ ήταν και 29 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα.

Η απώλειά του βυθίζει στο πένθος τόσο την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, όσο και σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

