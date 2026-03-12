Ανακοίνωση Super 3: “Κιτρινίζουμε τις Σέρρες, στηρίζουμε την ομάδα για τη νίκη”

Ο Άρης κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League και θα επιδιώξει να πάρει το τρίποντο που τόσο του έχει λείψει το τελευταίο διάστημα.

Ο Super 3 με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε τους φίλους της ομάδας να βρεθούν στις Σέρρες και να στηρίξουν με τη φωνή τους κάθε προσπάθεια των παικτών του Μιχάλη Γρηγορίου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες…

Από νωρίς κιτρινίζουμε τις Σέρρες και στηρίζουμε την ομάδα να πάρει τη νίκη. Στηρίζουμε την ομάδα μέχρι το τέλος και μετά κάνουμε τον απολογισμό μας… μέχρι τότε όλοι δίπλα στην ομάδα, όλοι δίπλα στον Θεό του Πολέμου. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας και την ομάδα. Δίπλα στην ομάδα. Μέλη στον ΑΣ. Δίπλα στους συνδέσμους. Το Σάββατο θέλουμε νίκες παντού».

Παράλληλα, η ανακοίνωση στέλνει μήνυμα στήριξης της ομάδας όχι μόνο για το παιχνίδι με τις Σέρρες αλλά και στα εναπομείναντα παιχνίδια του πρωταθλήματος τονίζοντας ότι ο απολογισμός για τα όσα έγιναν την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν θα γίνει στο φινάλε.