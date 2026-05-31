Δημήτρης Πιατάς: Δεν ξέρω γιατί δεν με βλέπετε τηλεοπτικά, δηλώνω παρών

Ο Δημήτρης Πιατάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και τον δημοσιογράφο Σαράντη Μαριεττή, όπως παρακολουθήσαμε την Κυριακή στο πρόγραμμα του OPEN.

Μεταξύ άλλων, δε, ο έμπειρος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην τηλεοπτική του απουσία αλλά και στην μεγάλη αδυναμία που έχει στα δυο του εγγονάκια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Πιατάς επισήμανε αρχικά πως “δεν ξέρω γιατί δεν με βλέπετε τηλεοπτικά. Παρόλα αυτά, όμως, δηλώνω παρών και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ιστορία και πρόταση. Και θα υλοποιηθούν κάποιες προτάσεις, ελπίζω”.

“Στο θέατρο συμπληρώνω φέτος 50 χρόνια, non stop. Από το 1975 μέχρι σήμερα, δεν έχω κάνει διακοπές καλοκαιριού ποτέ”.

“Νομίζω πως ο ρόλος του παππού είναι ο καλύτερος μου ρόλος! Έχω μια υπέροχη εγγονή, την Ολίβια και έναν υπέροχο εγγονό, κούκλο… τον Πολ Νιούμαν. Ο εγγονός μου είναι ενός έτους, ενώ η Ολίβια είναι οκτώ, έχουν μια διαφορά και είναι δυο υπέροχα εγγόνια. Τα λατρεύω” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Πιατάς στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του OPEN.