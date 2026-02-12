MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ζωγράφου: Απατεώνες κλέβουν κοσμήματα από ηλικιωμένους ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα με ηλικιωμένους να μπαίνουν στο στόχαστρο απατεώνων που τους κλέβουν κοσμήματα, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 12/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι απατεώνες, προσποιούμενοι τους δημοτικούς υπαλλήλους, τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και, προφασιζόμενοι «διάχυτη ραδιενέργεια» στην περιοχή, που υποτίθεται ότι οφείλεται σε κολώνες της ΔΕΗ και κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τους συμβουλεύουν να μην βγαίνουν από το σπίτι και να τυλίξουν τα κοσμήματά τους σε αλουμινόχαρτο.

Στη συνέχεια, φαίνεται πως αποσπούν τα κοσμήματα από τα θύματα, εκμεταλλευόμενοι την αφέλεια και τον φόβο τους.

Ο Δήμος Ζωγράφου αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι εκείνοι που καλούν δεν είναι υπάλληλοι και πως πρόκειται για απάτη.

Ζωγράφου

