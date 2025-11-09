MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόνιτσα: Κατέληξε 47χρονος υπάλληλος καθαριότητας μετά από εργατικό ατύχημα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη ζωή του μετά από εργατικό ατύχημα έχασε 47χρονος υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας την Κυριακή (9/11).

Ο 47χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εν ώρα εργασίας έπεσε από το σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου και χτύπησε στο κεφάλι του.

Διακομίσθηκε εσπευσμένα χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Λευκάδας όπου και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων όπου και κατέληξε, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο agriniopress.

«Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Χρήστος Μητσουρας που είχε εργατικό ατύχημα εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Ο Χρήστος ήταν 47 ετών, βιοπαλαιστής και πατέρας 3 παιδιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ακτίου Βόνιτσας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος εργαζομένων του Δήμου.

Βόνιτσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Μάρα Δαρμουσλή: Είχα τάσεις λιποθυμίας, προσπαθούσα να βρω τρόπους να χάσω πολλά κιλά

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

O Ράσελ Κρόου αποκάλυψε το κόλπο με το οποίο κατάφερε να χάσει 26 κιλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο Άρης – Αστέρας Τρίπολης

ΣΙΝΕΜΑ 4 ώρες πριν

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Χρυσός Αλέξανδρος στην ταινία “Η Βασίλισσα του Βαμβακιού”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Σε εξέλιξη ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ανάμεσα στους δρομείς και ο πρώην ΠΘ της Ιταλίας

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Survivor: Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει με το “Αθηναίοι vs Επαρχιώτες”