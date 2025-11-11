Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX – Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του

Στον 27χρονο ανήκει τελικά η σορός που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα σε ένα καμένο αυτοκίνητο, στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η καμένη σορός ανήκει σε έναν 27χρονο με καταγωγή από το Μπετσίτσι Τεπελένων.

Ο άνδρας έφυγε το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου από τη Χαλκίδα και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.

Μάλιστα, είχε εκδοθεί και silver alert.