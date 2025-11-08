Βοιωτία: Δύο ημέρες δεμένος πισθάγκωνα μέσα στο αυτοκίνητο ήταν το απανθρακωμένο θύμα – Με πλαστές πινακίδες το όχημα

Σε εξαιρετικά δυσπρόσιτο σημείο και σε χωματόδρομο στα Σκούρτα Βοιωτίας, βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός μέσα στο καμένο αυτοκίνητο.

Το ακόμη πιο φρικιαστικό στοιχείο της άγριας δολοφονίας είναι ότι το θύμα βρέθηκε δεμένο. Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν, σύμφωνα με το newsit.gr, πως τόσο το αυτοκίνητο όσο και η σορός ήταν δύο ολόκληρες ημέρες στο σημείο, χωρίς να το καταλάβει κανείς.

Τη σορό του άνδρα ανακάλυψε κυνηγός που πέρναγε από τον συγκεκριμένο δρόμο στη Βοιωτία, το βράδυ της Παρασκευής. Αμέσως κάλεσε τις αρχές και έτσι ξεκίνησαν οι έρευνες για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας. Ο άνδρας βρέθηκε δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες, στο πίσω μέρος του οχήματος.

Όπως φαίνεται από τα ευρήματα πρόκειται για ένα οργανωμένο έγκλημα καθώς η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου δεν πάρθηκε τυχαία. Ο ή οι δράστες επέλεξαν να βάλουν φωτιά στο αυτοκίνητο και να δέσουν μέσα σε αυτό τον άνδρα, στην συγκεκριμένη τοποθεσία την οποία δεν μπορεί να επισκεφθεί κάποιος εύκολα. Για αυτόν τον λόγο εντοπίστηκε και τυχαία από κυνηγό, 2 ημέρες μετά, αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του Ertnews.

Μέχρι στιγμής η σορός του θύματος δεν έχει ταυτοποιηθεί. Τα μόνα στοιχεία που κρατούν στα χέρια τους οι αρχές είναι το ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα τον περασμένο Μάιο και όπως αποκάλυψε το newsit.gr, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος από την Κατερίνη.

Αυτή, φέρεται πως είναι μία ακόμη επιβεβαίωση για το ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού επικεντρώνονται σε έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής που εξαφανίστηκε από την Αθήνα το περασμένο διάστημα και είχε γίνει δήλωση εξαφάνισης. Πρόκειται για έναν άνδρα που δεν είχε ποινικό παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και άλλες δηλώσεις εξαφάνισης.