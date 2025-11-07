MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βοιωτία: Κλεμμένο και με πλαστές πινακίδες το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας – Ήταν δεμένος πισθάγκωνα στο πίσω κάθισμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για το θρίλερ με τον άνδρα, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες, μέσα σε αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Την μακάβρια ανακάλυψη έκανε ένας κυνηγός-περιπατητής, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο πυρπολήθηκε πριν από δύο με τρεις ημέρες, ως εκ τούτου τότε προσδιορίζουν και τον θάνατο του άνδρα.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από περιοχή της Αττικής και φέρει πλαστές πινακίδες, που οδηγούν σε ένα όχημα στην Κατερίνη.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος και παράλληλα προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του θύματος, σε μία προσπάθεια να οδηγηθούν στους δράστες.

Βοιωτία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ζελένσκι: H Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στο Βοβτσάνσκ, στη βορειοανατολική Ουκρανία

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σοκαριστικό περιστατικό στη Βραζιλία – Άναψε τσιγάρο σε βενζινάδικο και προκάλεσε φωτιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν ονομάζεται ανάπτυξη το ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας στην παραμεθόριο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 20χρονου

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Αλέκα Κανελλίδου για δήλωση Καρβέλα: Ένας ατάλαντος δεν γίνεται εύκολα μεγάλος και τρανός σε αυτή τη χώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους αυτοδιοικητικούς – Να ενημερώσει τη Βουλή για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση