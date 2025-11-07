Βοιωτία: Κλεμμένο και με πλαστές πινακίδες το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας – Ήταν δεμένος πισθάγκωνα στο πίσω κάθισμα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για το θρίλερ με τον άνδρα, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες, μέσα σε αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Την μακάβρια ανακάλυψη έκανε ένας κυνηγός-περιπατητής, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο πυρπολήθηκε πριν από δύο με τρεις ημέρες, ως εκ τούτου τότε προσδιορίζουν και τον θάνατο του άνδρα.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από περιοχή της Αττικής και φέρει πλαστές πινακίδες, που οδηγούν σε ένα όχημα στην Κατερίνη.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος και παράλληλα προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του θύματος, σε μία προσπάθεια να οδηγηθούν στους δράστες.