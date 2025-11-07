MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου ένας κυνηγός στα Σκούρτα Βοιωτίας καθώς εντόπισε σε ερημική περιοχή ένα καμένο όχημα με μια σορό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, στο πίσω κάθισμα του οχήματος βρέθηκε απανθρακωμένος ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος φαίνεται πως ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα.

Κατά τις ίδιες πηγές το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες και είχε κλαπεί πριν από μερικούς μήνες από περιοχή της Αττική, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

