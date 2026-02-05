MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη

THESTIVAL TEAM

Νέα στοιχεία από την τραγωδία στη Βιολάντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Το ΕΡΤnews εξασφάλισε φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή προπανίου, η οποία διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Βιολάντα

